شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ظهور جديد موثق (بالفيديو) يكشف حقيقة انقلاب الوزير ”الميسري“ على ”الشرعية“ في ”عدن“ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهر نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري، فجر الجمعة 9 اغسطس/آب، في فيديو جديد، رداً على إشاعات الانتقالي الإماراتي في عدن حيث أعلنوا انه انضم إلى صفوفهم فجر اليوم الجمعة.

واظهر الفيديو وزير الداخلية احمد الميسري وبرفقته وزير النقل صالح الجبواني، وقائد المنطقة العسكرية الرابعة فضل حسن، وهم يتفقدون المواقع التابعة للقوات الحكومية، في حي ”ريمي“ بالعاصمة المؤقتة عدن، ظهر اليوم الجمعة.

قد يهمك ايضاً:

- عاجل : الحماية الرئاسية تعلن البشرى بشأن طرد آخر عنصر في مليشيات الموتور بن بريك من معقلها الأخير في عدن (مستجدات طارئة)

- عاجل : 4 ألوية تزحف من أبين وتُسقط ”العلم“.. و”لحج“ تخنق ”المتمردين“.. والمعارك تستعر بعنف في ”عدن“ (آخر المستجدات)



- شاهد.. ظهور جديد موثق (بالفيديو) يكشف حقيقة انقلاب الوزير ”الميسري“ على ”الشرعية“ في ”عدن“



- عاجل : أسوأ خبر يستقبله الآن أبناء عدن منذ بدء المعارك الدائرة بين قوات الحكومة ومليشيا المجلس الانتقالي



- ”أول فيديو” يكشف حقيقة سقوط منزل وزير الداخلية في عدن ووقوع الميسري والجبواني في قبضة مليشيات الانتقالي.. شاهد

- قائد عسكري جديد يظهر للمتمردين من حيث لا يتوقعون وسط عدن.. ويقطع الشريان الرئيسي لعناصر بن بريك..«الاسم والصورة»



Advertisements

- عاجل : قناة المسيرة تعلن مقتل شقيق عبدالملك الحوثي وسط العاصمة صنعاء

- أحلام تثير غضب حماقي وراغب وسميرة بأولى حلقات ذا فويس.. وما فعلته صادم للجميع!.. شاهد

- حقيقة وفاة “ريم عبدالله“ بطلة مسلسل “العاصوف“ مع شقيقتها في حادث أليم بالسعودية .. شــاهد (أول فيديو)



ونشر وزير النقل صالح الجبواني، فيديو اخر يظهر متوسطاً وزير الداخلية أحمد الميسري وقائد المنطقة العسكرية الرابعة فضل حسن، وبحسب ما ذكر الجبواني فإن توقيت الفيديو في الساعة 3:45 فجر الجمعة.

وقال الجبواني "الأمور طيبة وزمام المبادرة باليد إحنا نطمئنكم ولا تصدقوا سالم ثابث (قيادي في الانتقالي الاماراتي)، ونحي جميع الشباب الذين يحرصون على الامن والسلم وحقن دماء الناس".

وأضاف – في الفيديو الذي كان مدته 59 ثانية – "نحن ثابتين ومن يقول إنه بيزعزع أمننا فهو يكذب".

وكان القيادي في الانتقالي الإماراتي سالم ثابت العولقي أعلن أن "الميسري" يمارس مهامه معهم، وقال في تغريدة بحسابة في موقع "تويتر" نائب رئيس المجلس أمّن إخوتنا الجنوبيين وتابع إجراءات حمايتهم من قبل القوات الجنوبية وعلى رأسهم الأخ العزيز وزير الداخلية وتمت الأمور بنجاح".

وتداولت وسائل إعلام تابعة للانتقالي الإماراتي أخباراً عن تسليم وزير الداخلية نفسه لميلشياتهم وانضمامه إلى صفوفهم، عقب اندلاع المعارك خلال الساعات الماضية في مدينة عدن، وفي وقت سابق من نهار أمس الخميس.

وخلال الساعات الماضية امتدت الاشتباكات الدائرة في مدينة عدن لتصل إلى محيط منزل وزير الداخلية، أحمد الميسري، في حي ريمي بمدينة المنصورة، الذي يحيط به عدد كبير من المدرعات والأطقم العسكرية.

ودارات مواجهات بالأسلحة الثقيلة امتدت لتصل إلى الطريق البحري الرابط بين مديريتي خور مكسر والمنصورة، فيما شهدت بعض أحياء مدينة المنصورة مواجهات مسلحة، لأول مرة منذ اندلاع المعارك الأربعاء بين القوات الرئاسية وميلشيات الانتقالي الإماراتي.

.