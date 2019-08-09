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عدن - ياسمين التهامي - علق العميد طارق محمد عبدالله صالح على حادثة اغتيال شقيق زعيم الحوثيين المدعو إبراهيم الحوثي. حيث أكد طارق على صفحته بتويتر ان خلافات نشبت بين الحوثيين ادت الى تصفيات فيما بينهم . آخر الاخبار الساخنة عاجل : تعليق مفاجئ للعميد طارق محمد عبد الله يكشف الطرف الذي اغتال شقيق عبد الملك الحوثي بالعاصمة صنعاء السلطة المحلية بمحافظة عدن تفاجئ الجميع وتعلن موقفاً حازماً من الاحداث شاهد النصيحة الغريبة التي وجهها "بن فريد " الى اللواء الميسري Advertisements الريال اليمني يواصل انهياره ويصل الى هذا السعر مقابل الدولار عاجل : فرار قوات المجلس الانتقالي من نقطة العلم بعد هجوم كاسح للقوات الحكومية شاهد صورة لقائد الحماية الرئاسية من قلب كريتر و القوات الحكومية تحكم سيطرتها على مناطق هامة في عدن وقال : هذه بداية النهاية لهذه المليشيات الكهنوتية . وكانت جماعة الحوثي اعلنت مقتل إبراهيم الحوثي شقيق زعيم الحوثيين والصقتها بجهات تتبع التحالف العربي والشرعية, فيما تشير المصادر ان خلاف نتج عنه تصفية إبراهيم الحوثي بين فصائل الجماعة.

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