شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن نائب رئيس المجلس الانتقالي ” هاني بن بريك” رداً على السفير السعودي : كلمة المعركة الجانبية لاتقال للجنوبيين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قال نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي “هاني بن بريك” ان كلمة المعركة الجانبية لا تقال للجنوبيين، لأنهم هم من حقق الانتصارات وبدونهم ما تحقق نصر يذكر للتحالف .

وأضاف في تغريدة على صفحته بموقع تويتر ان المعركة الجانبية وخدمة الحوثي بترك الجبهات والتخطيط لإسقاط الجنوب بيد خونة المسلمين حزب الإخونج الإرهابي عميل الحوثي .

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وأضاف : كلمة المعركة الجانبية لاتقال للجنوبيين الذين لولاهم لما تحقق نصر يذكر للتحالف.

وقال ان الجنوبيين اتخذوا قرار الدفاع عن أرضهم من قبل إعلان التحالف واستعدوا للموت.

و في تغريدة اخرى قال : أربع سنوات وجبهاتهم متوقفة بتخطيط قطري والعمل على تعزيز قوتهم في الجنوب وزرع خلايا الإرهاب في الجنوب.

وأردف نحن نفرق بين شرعية هادي وبين من ركب هذه الشرعية الذي جعل منها غطاء لمخططات قطر لإفشال التحالف.

وقال : حتى الآن قطر ناجحة، ولكنها ستكسر بالجنوب العربي الصامد المدرك لخطورة زنادقة الإصلاح.

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