شكرا لقرائتكم خبر عن الريال اليمني يواصل انهياره ويصل الى هذا السعر مقابل الدولار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يواصل الريال اليمني الانهيار الكبير أمام العملات الأجنبية في مختلف المناطق والمحافظات، وتحديدا الواقعة شمال شرق، وأجزاء من جنوب شرق(البلاد). ويصل سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية في محافظة مأرب والجوف ومناطق من حافظة شبوة إلى: الدولار: شراء/ 588 Advertisements بيع/ 592 السعودي شراء/ 153 بيع/ 157

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