شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : فرار قوات المجلس الانتقالي من نقطة العلم بعد هجوم كاسح للقوات الحكومية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تحدثت أنباء شبة مؤكدة عن سقوط نقطة العلم شرقي عدن بيد القوات الخاصة فرع أبين وذلك بعد مواجهات أفضت إلى هزيمة قوات الحزام الامني وفرارهم صوب عدن . Advertisements وذكرت الأنباء ان القوات الخاصة إغتنمت خمسة شاصات عليها سلاح دوشكا وعشرين قطعة سلاح. وافادت المصادر ان اشتباكات اندلعت بمختلف الاسلحة الثقيلة والمتوسطة ادت الى احراق عدد من المركبات بالقرب من نقطة العلم شرقي عدن.

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