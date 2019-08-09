شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صورة لقائد الحماية الرئاسية من قلب كريتر و القوات الحكومية تحكم سيطرتها على مناطق هامة في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سيطرت قوات الحماية الرئاسية، اليوم الجمعة على معظم أحياء مدينة كريتر، بعد معارك عنيفة مع المجلس الانتقالي .

وقالت مصادر عسكرية، إن القوات الحكومية، أمنت معظم أحياء مدينة كريتر، وتجري تمشيط الأحياء الأخرى.

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وتجول قائد الحماية الرئاسية في عدن، العميد سند الرهوة، في عدد من أحياء مدينة كريتر وأسواقها في إشارة إلى تأمين تلك الشوارع من مسلحي الانتقالي. من جهتها واصلت مليشيا الانتقالي قصفها للأحياء السكنية ومنازل المواطنين في المديرية، بعد طرها منها واستحالة عودتها مع انتشار قوات الجيش في أحيائها.

في السياق قالت مصادر عسكرية، إن قوات الدفاع الساحلي التابعة للحكومة الشرعية، سيطرت على خط ساحل أبين، فيما تواصلت المعارك المعارك في جولة كالتكس في المنصورة.

وتتواصل لليوم الثالث على التوالي المعارك بين القوات الحكومية ومسلحي الانتقالي ، بعد إعلان نائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك التمرد على الشرعية ودعوة أنصاره لاقتحام المؤسسات الحكومية وقصر الرئاسة في معاشيق.