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خطباء المساجد في عدن يوجهون دعوات لإيقاف الاقتتال

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عدن - ياسمين التهامي - وجه خطباء المساجد في العاصمة المؤقتة عدن اليوم دعوات لإيقاف الإقتتال الدائر في عدن بين ابناء الوطن .

وقالوا في خطبة الجمعة انها أشهر حرم لها حرماتها وكانت قريش قبل الاسلام لا تقاتل فيها و تغير او تثأر ونحن اليوم نريق الدم دون ادنى خوف من الله .

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واكدوا ان عدن مدينة السلام والحب والاخاء والتعايش وما يحدث فيها دخيل عليها وغير مقبول ولا يقبلة الاسلام ولا العقل ودعوا الجميع الى الوقوف في وجه الفتنة و احترام العيد وايقاف الاقتتال والخوف من الله بقتل النفس التي حرم الله .

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