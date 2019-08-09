شكرا لقرائتكم خبر عن خطباء المساجد في عدن يوجهون دعوات لإيقاف الاقتتال والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - وجه خطباء المساجد في العاصمة المؤقتة عدن اليوم دعوات لإيقاف الإقتتال الدائر في عدن بين ابناء الوطن .
وقالوا في خطبة الجمعة انها أشهر حرم لها حرماتها وكانت قريش قبل الاسلام لا تقاتل فيها و تغير او تثأر ونحن اليوم نريق الدم دون ادنى خوف من الله .
آخر الاخبار الساخنة
واكدوا ان عدن مدينة السلام والحب والاخاء والتعايش وما يحدث فيها دخيل عليها وغير مقبول ولا يقبلة الاسلام ولا العقل ودعوا الجميع الى الوقوف في وجه الفتنة و احترام العيد وايقاف الاقتتال والخوف من الله بقتل النفس التي حرم الله .
كانت هذه تفاصيل خبر خطباء المساجد في عدن يوجهون دعوات لإيقاف الاقتتال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.