شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد النصيحة الغريبة التي وجهها "بن فريد " الى اللواء الميسري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي في اوروبا احمد عمر بن فريد نصيحة الى الوزراء الجنوبيين في الشرعية.

وقال بن فريد في تغريدة له على تويتر مخاطبا الوزيرين الميسري والجبواني:نصيحة من محب لكم واخ حريص على كرامتكم ودماءالجنوبيين بشكل عام..هذه التصرفات الرعناء لا تسعدإلا أعداء الجنوب الذين يسترخون في الفنادق ويستغلونكم كقرابين.

واضاف انتم تعلمون انه لم يمنع الرجال عنكم إلا حرصهم على كرامتكم.

وجدد بن فريد نصيحته :انضموا إلى اخوانكم فوالله انه خير لكم قبل أن يكون لنا.

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