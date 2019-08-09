شكرا لقرائتكم خبر عن سكان البريقة في عدن يوجهون صفعة للإنتقالي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر في عدن ان السكان في مديرية البريقة تصدوا لقوات الحزام الامني واشهروا السلاح في وجههم . آخر الاخبار الساخنة المصادر قالت ان السكان اكدوا وقوفهم الى جانب شرعية الرئيس هادي وانهم ملوا الوعود ودعوات الحرب فهم بحاجة الى السلام ولن يتركوا أي طرف يعبث في عدن

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