شكرا لقرائتكم خبر عن السكان في مناطق المواجهات في كريتر وخور مكسر يعيشون حصار خانق وهذه وجبتهم الغداء اليوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال سكان محليون في كريتر عدن أن المواجهات مستمرة ومتقطعة في مناطق سكنهم وانهم لم يتمكنوا من الخروج لشراء حاجتهم وان المحال مغلقة بسبب اطلاق النار العشوائي.

واكدت المصادر عن سقوط اثنين من الضحايا من سكان حي بكريتر وان المسلحين الذين يتواجدون في مناطق سكنهم لا يحملون حتى اخلاق الحرب.

واشارت المصادر انهم منذ بدأ المواجهات يعانون الحصار وان وجبتهم اليوم كانت بسكويت وعصير بسبب اغلاق البقالات والمحال .

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وفي خور مكسر تحولت الى مدينة اشباح واغلقت المحال والبقالات واصبح السكان يعانون والاطفال يصرخون نتيجة القصف وسقوط القذائف على معظم الاحياء. وتشن قوات الحزام الامني هجوم على قصر معاشيق و الوحدات التابعة للشرعية منذ يومين .