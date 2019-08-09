شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : اللواء (أحمد الميسري) يفاجئ الانفصاليين قبل قليل ويتجول في شوارع عدن بسلاحه الشخصي ...شاهد "فيديو" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - منذ الصباح الباكر ليومنا هذا الجمعة تشهد مدينة عدن حرباً ضارية بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة.
وأكدت مصادر خاصة اشتداد المعارك في جولة كالتكس قبل تطهيرها من قبل الشرعية، وفي المنصورة التي تتركز فيها بعض الجيوب للانقلابيين المدعومين إماراتياً.
مشيرة إلى تواصل الاشتباكات في البريقة التي مازالت بين كر وفر.
آخر الاخبار الساخنة
فيما يتم تمشيط كريتر من بعض العناصر الانقلابية التي تسللت إلى الأحياء الوسطى من سوق كريتر العام.
ونشر"يمن دايركت" على فيديو حصري للبطل أحمد الميسري نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وهو برفقة البطل صالح الجبواني وزير النقل والبطل فضل حسن قائد المنطقة العسكرية الرابعة وهم يتجولون في شوارع عدن قبل لحظات من صباح يومنا هذا الجمعة تحت زخات الرصاص، في موقف بطولي نادر.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : اللواء (أحمد الميسري) يفاجئ الانفصاليين قبل قليل ويتجول في شوارع عدن بسلاحه الشخصي ...شاهد "فيديو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.