شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : اللواء (أحمد الميسري) يفاجئ الانفصاليين قبل قليل ويتجول في شوارع عدن بسلاحه الشخصي ...شاهد "فيديو" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - منذ الصباح الباكر ليومنا هذا الجمعة تشهد مدينة عدن حرباً ضارية بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة.

وأكدت مصادر خاصة اشتداد المعارك في جولة كالتكس قبل تطهيرها من قبل الشرعية، وفي المنصورة التي تتركز فيها بعض الجيوب للانقلابيين المدعومين إماراتياً.

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مشيرة إلى تواصل الاشتباكات في البريقة التي مازالت بين كر وفر.

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فيما يتم تمشيط كريتر من بعض العناصر الانقلابية التي تسللت إلى الأحياء الوسطى من سوق كريتر العام.

ونشر"يمن دايركت" على فيديو حصري للبطل أحمد الميسري نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وهو برفقة البطل صالح الجبواني وزير النقل والبطل فضل حسن قائد المنطقة العسكرية الرابعة وهم يتجولون في شوارع عدن قبل لحظات من صباح يومنا هذا الجمعة تحت زخات الرصاص، في موقف بطولي نادر.