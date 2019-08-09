شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الحزام الأمني يهاجم معسكر للشرعية في دار سعد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت مصادر في عدن عن اندلاع اشتباكاتقبل قليل بين قوات اللواء الرابع حماية وقوات من الحزام الأمني. آخر الاخبار الساخنة وهاجمت قوات من الحزام الأمني مواقع اللواء الرابع واشتبكت معها وسط تبادل قصف هاون. وتشهد عديد من مناطق عدن مواجهات متقطعة .

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