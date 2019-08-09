شكرا لقرائتكم خبر عن طيران التحالف العربي يتدخل في حرب عدن.. وهذه أولى خطواته.. لمن سيحسم المعركة؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - منذ اللحظات الأولى صباح اليوم الجمعة ٩أغسطس ٢٠١٩م تحلق طائرات التحالف العربي في سماء العاصمة المؤقتة عدن .

وقال شهود عيان في مديرية كريتر انهم شاهدوا طائرات تحلق في سماء المديرية التي تشهد اشتباكات عنيفة منذ يومين .

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كما قال سكان محليون بمديرية البريقة ان تحليق للطيران في سماء البريقه والتي تشهد منذ مساء امس معارك عنيفة بين قوات من الحزام الأمني الذي يحاول ان يسيطر على شركة مصافي عدن، وبين قوة من حماية المنشأت.

وقد تضررت منازل مواطنين جراء القصف العشوائي.

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وللآن لم يتسنَّ لموقع "يمن دايركت" التعرف على طبيعة المهام الموكلة لطيران التحالف، ولصالح من سيحسم المعركة، وما إذا كانت مهامه هي استطلاعية فقط أم أنه سيتدخل بقوة لإنهاء الفتنة.