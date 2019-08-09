شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن دولة خليجية تأمر باعدام مواطن سعودي، وقبل ان تلف حبل المشنقة حول عنقه تفاجأ الجميع باغرب طلب قبل اعدامه ( لن تصدق ماذا طلب ) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - لندن ـ كشفت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أن من أغرب المشاهد التي صاحبت تنفيذ الكويت حكم الإعدام ضد ثلاثة أشخاص في موقف للسيارات، كان مشهد إصرار المواطن السعودي منحه سيجارة لتدخينها قبل تنفيذ الحكم عليه . وقالت الصحيفة، في مقال تحت عنوان ”سيجارة أخيرة.. ثم حبل المشنقة“، إنه تم إعدام الأشخاص الثلاثة فى موقف للسيارات فى أول عملية إعدام بالكويت منذ ست سنوات، وأن الأشخاص الثلاثة من بينهم سعودي وباكستاني والثالث من ”البدون“، أدينوا بجريمة قتل. شاهد أيضاً: Advertisements وبحسب ما أوردته الصحيفة، فإن الثلاثة اقتيدوا لتسلق عدد من الدرجات لتوضع المشانق حول أعناقهم ”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دولة خليجية تأمر باعدام مواطن سعودي، وقبل ان تلف حبل المشنقة حول عنقه تفاجأ الجميع باغرب طلب قبل اعدامه ( لن تصدق ماذا طلب ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحدث أونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.