شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عــــــــــاجل: جماعة الحوثي تعلن قبل قليل عن مقتل شقيق عبدالملك الحوثي بالعاصمة صنعاء.. شاهد صورة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - نعت وزارة الداخلية التابعة لمليشيات الحوثيين بصنعاء صباح اليوم الجمعة اغتيال شقيق زعيم المتمردين ابراهيم بدر الدين الحوثي. وقالت الوزارة في بيان مقتضب انها ستلاحق الايادي التى اقدمت على تصفية ابراهيم الحوثي دون ان تورد تفاصيل عن مكان وتاريخ الاغتيال . شاهد أيضاً: Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر عــــــــــاجل: جماعة الحوثي تعلن قبل قليل عن مقتل شقيق عبدالملك الحوثي بالعاصمة صنعاء.. شاهد صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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