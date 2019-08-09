شكرا لقرائتكم خبر عن فصائل من المقاومة الجنوبية تدخل خط المواجهات في عدن.. فلمن ستكون الغلبة؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر إعلامية تبث من العاصمة اليمنية المؤقتة عدن إن فصائل من المقاومة الجنوبية دخلت على خط المواجهات المسلحة بعدن يوم الجمعة.

وذكرت صحيفة "عدن الغد" التي يملكها ويرأس تحريرها الصحفي فتحي بن لزرق إن بعض فصائل المقاومة شاركت الى جانب قوات الحكومة الشرعية واخرى الى جانب قوات الانتقالي .

من جانب آخر شهود عيان إن طائرات التحالف العربي تحلق في هذه الأثناء في سماء عدن.

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وبحسب سكان من مديرية كريتر فإن الطائرات تحلق في سماء المديرية التي تشهد اشتباكات عنيفة منذ يومين .

وأفاد سكان محليون بمديرية البريقة ان تحليق للطيران في سماء البريقه والتي تشهد منذ مساء امس معارك عنيفة بين قوات من الحزام الأمني الذي يحاول ان يسيطر على شركة مصافي عدن، وبين قوة من حماية المنشأت.

وتضررت منازل مواطنين جراء القصف العشوائي الذي تشهده المدينة، فيما لاتزال الاشتباكات مستمرة في أكثر من مديرية في عدن حتى الساعة الحادية عشر والنصف من صباح اليوم الجمعة.