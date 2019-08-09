شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : طيران التحالف يتدخل قبل قليل في احداث المعارك بعدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حلقت طائرات التحالف العربي قبل قليل في سماء العاثمة عدن . وقال شهود عيان في مديرية كريتر انهم شاهدوا طائرات تحلق في سماء المديرية التي تشهد اشتباكات عنيفة منذ يومين . كما قال سكان محليون بمديرية البريقة ان تحليق للطيران في سماء البريقه والتي تشهد منذ مساء امس معارك عنيفة بين قوات من الحزام الأمني الذي يحاول ان يسيطر على شركة مصافي عدن، وبين قوة من حماية المنشأت.

وقد تضررت منازل مواطنين جراء القصف العشوائي .

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