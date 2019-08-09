عاجل : تحول كبير في سير المعار بعدن ...التفاصيل الكاملة لمعارك الساعات الاخيرة

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عدن - ياسمين التهامي - شهدت الساعات الاولي من صباح الجمعة اشتباكات هي الأعنف منذ اندلاع المعركة قبل امس الاربعاء بين القوات الحكومية ومقاتلي المجلس الانتقالي بعدن. واحتدمت المعارك بحي العريش بخور مكسر عقب تقدم صباحي لقوات موالية للانتقالي. وشنت قوات موالية للشرعية هجوما دفعت فيه قوات الانتقالي الى جولة الرحاب. وقال مواطنون ان اعيرة نارية اصابت منازلهم . ودخلت فصائل من المقاومة الجنوبية على خط المواجهات المسلحة بعدن يوم الجمعة. وشاركت بعض فصائل المقاومة الى جانب قوات الحكومة الشرعية واخرى الى جانب قوات الانتقالي . ولاتزال الاشتباكات مستمرة . Advertisements فيما تمكنت قوات الدفاع الساحلي التابع لقوات الشرعية من احكام السيطرة على مدخل عدن الشرقي بعد دحر قوات الانتقالي من نقطة العلم . وسيطرت ألوية الحماية الرئاسية على كريتر، وتمكنت من تصفيتها من مقاتلي المجلس الانتقالي صباح اليوم الجمعة. وتواصلت الاشتباكات صباح يوم الجمعة بمحيط جولة كالتكس بعدن. وقال شهود عيان ان مسلحين من الانتقالي والجيش تبادلوا اطلاقا كثيفا للنار. ولاتزال الاشتباكات دائرة بعنف شديد بين الجانبين. وترجح المصادر حسب تطورات المعارك صباح الجمعة بتقدم كبير وسريع لقوات الشرعية بعد ان تحولت من مركز المدافع الى الهجوم. تفاصيل اوفي في الساعات القادمة.

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