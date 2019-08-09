شكرا لقرائتكم خبر عن صور حصرية من كريتر عدن يظهر فيها أهم قادة ألوية الحماية الرئاسية بعد تصفيتها من مقاتلي الانتقالي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سيطرت ألوية الحماية الرئاسية على كريتر، وتمكنت من تصفيتها من مقاتلي المجلس الانتقالي صباح اليوم الجمعة. وكانت المدينة التي تعد أقدم التجمعات السكنية في مدينة عدن، جنوب اليمن، قد شهدت مواجهات عنيفة بين الطرفين منذ ساعات الصباح الأولى. وظهر قائد اللواء الأول حماية رئاسية العميد سند الرهوة يتجول في معسكر وأحياء مدينة كريتر كما تبين الصور التي حصلت عليها شبكة ابابيل الاخبارية من مصادر في عدن.

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