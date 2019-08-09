شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : ضربة قاصمة للحوثيين في صنعاء ...اغتيال شقيق عبد الملك الحوثي بصورة غامضة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نعت وزارة الداخلية التابعة لمليشيات الحوثيين بصنعاء صباح اليوم الجمعة اغتيال شقيق زعيم المتمردين ابراهيم بدر الدين الحوثي. وقالت الوزارة في بيان مقتضب انها ستلاحق الايادي التى اقدمت على تصفية ابراهيم الحوثي دون ان تورد تفاصيل عن مكان وتاريخ الاغتيال .

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