قيادي بالانتقالي يكشف عن اليد الحقيقية للإصلاح في عدن

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن
اكد القيادي في المجلس الانتقالي د.عيدروس نصر ناصر أن حكومة هادي تحضر لحرب طويلة لسفك المزيد من الدماء واعمال القتل في جنوب اليمن.
واشار ناصر في سلسلة منشورات على صفحته بالفيسبوك ان وزير داخلية هادي، احمد الميسري قرر خوض الحرب الشاملة على عدن والجنوب نيابةً عن علي محسن وسلطان البركاني وأتباعهم .
وقال : “واضح أن الحرب لم تبدأ بعد وأن معسكر الشرعية يعد العدة لمزيد من القتل وحمامات الدم”.
وعاد الى التذكير ردا على خطاب الميسري “يعتقد الميسري أنه بعد هذه المجازر سيخلد إلى الراحة والسكينة” ، وختم منشوراته بالقول :
الشعب الجنوبي يتسامح عن كل شيء إلا عن الأرواح والدماء.
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