عـــــــاجل: اقتحام معسكر20 في عدن قبل قليل .. وهذا (أول فيديو) يوثق اللحظات المرعبة

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - اقتحمت قوات الحماية الرئاسية مساء اليوم معسكرًا تابعًا لمليشيات ما يسمى بـ"الحزام الأمني" المدعوم من الإمارات في عدن بعد ساعات من المعارك. ووثق فيديو رصده "ناس تايمز" اللحظات الأولى لاقتحام معسكر عشرين والسيطرة عليه وهروب المليشيات الإرهابية منه. شاهد أيضاً: Advertisements لمشاهدة الفيديو :

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