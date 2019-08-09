شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل: معسكر جديد في عدن على وشك السقوط بعد محاصرته بعشرات المدرعات .. وهذه أولى (الصور) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - ازدادت ضراوة الاشتباكات بين القوات الحكومية ومليشيا الانتقالي المدعومة من الامارات بعد دخول الأسلحة الثقيلة خط المواجهة.

وقالت مصادر محلية ان ألوية الحماية الرئاسية ردت على مصدر النيران التى تنطلق من جبل حديد الخاضع لسيطرة الانتقالي . شاهد أيضاً: Advertisements وافادت المصادر ان قوات حكومية طوقت بالدبابات معسكر العشرين التابع لعناصر الانتقالي واصبح على وشك السقوط . ونقلت مصادر محلية ان قذائف مصدرها جبل حديد سقطت باحيا سكنية ولم تورد المصادر عن سقوط ضحايا حتي اللحظة.

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