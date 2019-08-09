عاجل: نزول عشرات الدبابات الى شوارع عدن.. ومصدر يكشف عن هوية القوات التي تنتشر الآن ( شاهد أولى الصور)

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - نزلت عدد من الدبابات الى شوارع مدينة عدن. وذكر شهود عيان في مدينة عدن أن عددا من الدبابات التابعة لقوات الجيش وألوية الحماية الرئاسية شوهدت قبل قليل وهي تنتشر بشوارع خور مكسر. شاهد أيضاً: Advertisements وكانت اندلعت قبل اكثر من ساعتين اشتباكات مسلحة بخور مكسر. واندلعت الاشتباكات بين قوات من لواء بدر واخرى تابعة للانتقالي. وقال شهود عيان لصحيفة عدن الغد ان الاشتباكات امتدت الى جزيرة العمال.

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