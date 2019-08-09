الكشف عن نتائج التحقيق في قضية واقعة استهداف حافلة طلاب ضحيان

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صعدة



كشفت النيابة العامة عن نتائج التحقيق في قضية واقعة استهداف حافلة طلاب ضحيان

وأوضح مصدر قضائي بمكتب النائب العام أن النيابة العامة أكملت التحقيق في القضية رقم (460) لسنة 2018م، واقعة استهداف حافلة للطلاب بسوق ضحيان وكانت النتائج كما يلي :

– أداة الجريمة: قنبلة ذكية نوع (mk82) وتحمل رقم 94271assy147214.

– الشركة المصنعة: شركة جيزال ديناميكس الأمريكية من منظومة سلاح القوات الجوية للولايات المتحدة الأمريكية من سلسلة مارك 80 طراز (mk82 ) .. تم إطلاقها من طائرة تابعة لتحالف دول العدوان على اليمن الذي تقوده السعودية.

الضحايا:

عدد (112) شخصا ما بين شهيد وجريح منهم عدد 74 طفلا، منهم 42 شهيدا، بينهم 34 طفلا، بينما بلغ عدد الجرحى 70 جريحا منهم حوالي 40 طفلا.

– الأضرار المادية:

ـ إتلاف كلي لحافلة الطلاب .

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– أضرار بالغة في عدد من المحالات التجارية والمطاعم والمباني في السوق المجاورة للحافلة.

– تضرر وتلف عدد من الممتلكات الخاصة بالمواطنين “بضائع، وسائل نقل وغيرها”.

– الجاني:

تحالف العدوان على اليمن بقيادة السعودية والدول الداعمة والمساندة له ” أمريكا + بريطانيا + إسرائيل “.

وقد تم تقديم عدد من قيادات تلك الدول والمرتزقة للمحاكمة، متهمين في إرتكاب جريمة الحرب والإبادة الجماعية بحق طلاب وأطفال ضحيان.

وحول الإجراءات الأخيرة المتخذة في القضية، أكد المصدر أن النيابة بصدد تقديم ملف القضية للمحاكمة أمام المحكمة الجزائية محافظة صعدة وفقا للقانون.