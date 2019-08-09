شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : اشتباكات عنيفة الان في كريتر و محيط قصر معاشيق ومستمرة اللحظة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر ميدانية أن الاشتباكات تجددت قبل لحظات في كريتر ومحيط جبل حديد ومعسكر طارق وجولة العاقل والعريش . وافاد مراسلنا بان جولة كالتكس وحي ريمي كذلك تشهد اشتباكات عنيفة فيما لازالت الاشتباكات المتقطعة تسمع في مديرية البريقة . وكانت عدن قد شهدت هدو حذر عقب بدء مشاورات بين قوات الانتقالي و القوات الموالية للحكومة الا ان سجالات اعلامية لقيادات حكومية واخرى في الانتقالي انهت ذلك . Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : اشتباكات عنيفة الان في كريتر و محيط قصر معاشيق ومستمرة اللحظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.