شكرا لقرائتكم خبر عن عدن الآن.. حرب شوارع ووسط المنازل "من طاقة لطاقة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر في عدن إن المعارك تزداد ضراوة بين قوات المجلس الانتقالي وألوية الحرس الرئاسي منذ ساعات الليل وحتى الان.

وأوضحت المصادر ان حرب شوارع تدور في هذه الأثناء بمدينة عدن، جنوب اليمن، وتسمع دوي الانفجارات من كل مكان في أمر أثار الفزع والهلع في صفوف المواطنين. Advertisements وتشهد مدينة المنصورة ومدينة كريتر في الاثناء معارك عنيفة تستخدم فيها كافة أنواع الأسلحة بما فيها الثقيلة. وقالت مصادر لشبكة أبابيل الاخبارية إن قوات الجانبين تتمركز الآن في جولة كالتكس وحي ريمي وفي تقاطع إنماء وخط التسعين مستخدمة قذائف الا آر بي جي ورصاص المعدل . ولاتزال الاشتباكات مستمره حتى الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم الجمعة.

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