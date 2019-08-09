شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجـــل : وزير النقل يوضح قبل قليل طبيعة الصورة التي استغلها المجلس الانتقالي وزعم انها للحظة استسلام وزير الداخلية .. والميسري يرد على المصور ساخر «نعم سلمت نفسي للجبواني» ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - وزير النقل يوضح قبل قليل طبيعة الصورة التي استغلها المجلس الانتقالي وزعم انها للحظة استسلام وزير الداخلية .. والميسري يرد على المصور ساخر «نعم سلمت نفسي للجبواني» ..شاهد

اشاعت وسائل اعلام مليشيا التمرد التابعة للمجلس الانتقالي فجر اليوم مزاعم تتحدث عن قيام وزير الداخلية ووزير النقل بتسليم انفسهم لعناصر التمرد . ونشر عضوا المجلس الانتقالي سالم صورة تجمع وزير الداخلية ووزير النقل وقائد المنطقة العسكرية الرابعة وبجابنهم احد القادة الميدانيين للحزام الامني ، زاعما انها لحظة استسلام وزير الداخلية ووزير النقل . Advertisements وفي اول رد على كذبة عضوا المجلس الانتقالي ، ظهر وزير الداخلية ووزير النقل وقائد المنطقة العسكرية الرابعة بتسجيل مرئي ينفون تلك الاشاعات . وسال المصور وزير الداخلية : هل صحيح سلمت نفسك ، فرد عليه الوزير الميسري ساخرا ، نعم سلمت نفسي لصالح الجبواني ، «وزير النقل الذي ظهر بجانبة» . اما وزير النقل صالح الجبواني فقد كتب تغريدة فجر اليوم رصدها موقع صوت المغتربين ، نفى فيها تلك الاشاعات ووضح فيها ان قائد كتيبه حزم التي كانت مسيطرة على جولة كالتكس حظر اليهم من اجل الاتفاق على هدنه ووقف اطلاق النار في الجولة وهو ما تم بالفعل . حيث تم تسليم الجولة لقوات لبيب العبد التابعة للحرس الرئاسي . وكانت الاشتباكات قد اندلعت في جولة كالتكس التي تسيطر عليها كتيبة حزم بقيادة احمد محمود وتتبع الحزام الامني ، وتم مهاجمتها من قبل قوات القائد لبيب العبد التابعة للحرس الرئاسي ، وبعد تكثيف الضغط على كتيبة الحزام الامني ، توجه قائدها المدعو احمد محمود الى منزل وزير الداخلية وطلب الاتفاق على هدنة ، وقام بسحب جميع قواته وتسليم الجولة لقوات الحماية الرئاسية بقيادة لبيب العبد

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