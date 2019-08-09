مليشيا الحوثي تقصف مدينة التحيتا جنوبي الحديدة

قصفت مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، مساء الخميس، أحياء سكنية جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد. وذكرت مصادر محلية لـ “سبتمبر نت”، أن القصف الحوثي المدفعي استهدف الأحياء السكنية ومنازل المواطنين في مدينة التحيتا. وأضافت المصادر إن عناصر المليشيا المتمردة المتمركزة في المزارع المحاذية للمديرية ذاتها استهدفت بنيران اسلحتها الثقيلة، منازل المواطنين في المديرية. وتسبب القصف في إلحاق أضرار جسيمة بمنازل المواطنين وممتلكاتهم.

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