شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الحماية الرئاسية تحقق انتصارات كاسحة على معظم معسكرات الانتقالي وتتجه الآن نحو المنصورة ( خارطة المواجهات ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر محلية بمحافظة عدن بسيطرة قوات الشرعية على المعسكرات في عدن .



وطبقا للمصادر بعد تأمين قصر معاشيق في كريتر وهو رمزية حكم الرئيس هادي تم الضغط على معسكر العشرين التابع للانتقالي القريب من القصر حتى تم استسلام كل أفراده .

أما معسكر اللواء الاول في جبل حديد والذي هو من أهم معسكرات الانتقالي ووجوده يشكل تهديد كبير على قصر معاشيق ويفصل بين كريتر وخور مكسر والمطار تمت مهاجمته من قوات الحرس الرئاسي والسيطرة عليه كان من أجل تأمين القصر والمطار ومبني رئاسة الوزراء والبنك المركزي.

وبعد سيطرة الشرعيه علي خور مكسر وجزيره العمال تصبح المعلا والتواهي في حكم المسيطر عليها من القوات الحكومية.

وفيما يتعلق بدار سعد فيها معسكر يقوده مهران القباطي التابع للشرعية، والشيخ عثمان فيها لواء يقوده بسام المحضار. وكلها تتبع قوات الشرعية .

لم يعد يتمتع المجلس الانتقالي بتواجد عسكري حاليا إلا في المنصورة والبريقة وصلاح الدين، والمعارك ساعة كتابة الخبر تتجه الى المنصورة !