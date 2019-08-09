شكرا لقرائتكم خبر عن محمد جميح يلخص الوضع في عدن بعبارة واحدة .. ويوجه رسالة شديدة اللهجة للرئيس هادي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لخص الكاتب الصحفي والأكاديمي اليمني محمد جميح، الوضع في مدينة عدن بعبارة وجيزة .

ففي تغريدة له على تويتر، رصدها محرر شبكة بويمن الإخبارية، قال جميح إن "المشكلة في عدن تكمن في أن الشيخ هاني بن بريك يريد أن يترك المسجد إلى القصر، الذي لم يرجع إليه الرئيس هادي".

وأضاف جميح في رسالة ضمنية شديدة اللهجة، : "والحل يتمثل في أن يعود الرئيس إلى القصر، ويرجع الشيخ إلى المسجد".

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