سفير بريطانيا لدى اليمن يخاطب المتقاتلين في عدن

جدد سفير بريطانيا لدى اليمن مايكل آرون مناشدته بوقف القتال والتحاور من أجل حل الصراع في عدن.
وقال آرون في تغريدة على تويتر: مئات المدنيين عالقين في بيوتهم نتيجة للصراع و لابد من الحوار وإنهاء القتال حتى يتمكن الناس من قضاء العيد مع أسرهم بسلام .
وكان ارون أعرب منذ يومين عن قلقه البالغ بخصوص التطورات الأخيرة في عدن داعيا جميع الأطراف للتهدئة.
وادان بشدة إستهداف معسكر الجلاء والذي أودى بحياة الكثيرين، وفي نفس الوقت فإنه من غير المقبول إستخدام هذا الهجوم لتهجير الشماليين البسطاء وبدء صراعات مسلحة بين القوات الجنوبية والحكومة الشرعية
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