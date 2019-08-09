شكرا لقرائتكم خبر عن من هو المسؤول الحكومي الذي أخاف مليشيا الانتقالي وأنهى الفوضى بخمس دقائق؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الصحافي احمد ماهر، عن أشجع وأقوى قائد سياسي وعسكري في الحكومة الشرعية استطاع وقف انقلاب عسكري في تصريح واحد، بمدينة عدن.

وقال الصحفي ماهر في منشور له على" تويتر" ان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد بن أحمد الميسري، ضهر خلال خمس دقائق أخاف المجلس ومن فيه وأنهى الفوضى.

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وأشاد الصحفي بجهود ومواقف الوزير الميسري، القائد الذي أوقف انقلاب عسكري بتصريح واحد فقط، ويصدع بالحق ولا يتعامل بعنصرية أو مناطقية مع أحد.

وأضاف ان المهندس الميسري أصبح هو الدولة في عدن بكل مؤسساتها، ومنذ تعيينه وزير للداخلية لم يترك عدن وفي أصعب المواقف كان بالمقدمة مع جنوده.

واختتم بالقول: اليمن بأمس الحاجة إلى قيادات مثل الميسري حتى نستطيع نزع حقوقنا واستعادة مؤسسات الدولة من جديد، ولمن يفكر بنشر الفوضى في عدن فلا تنسى أن أنياب الميسري ستكون لك بالمرصاد.