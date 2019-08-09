وردنا الان : اللواء الثالث حماية رئاسية .. معكسر طارق تحت سيطرة اللواء.

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عدن - ياسمين التهامي - في بلاغ صحفي للقيادة الواء الثالث حماية رئاسية تنوه القيادة أن العميد لؤي الزامكي قائد اللواء في أتم الصحة والعافية والجاهزية والمعنوية القتالية وان معكسر طارق بخور مكسر ما زال تحت سيطرة اللواء. ونفت قيادة الحماية الرئاسية الاخبار والاشاعات الكاذبة التي تضمنت أخبار عن استشهاد قائد اللواء والسيطرة على المعسكر. Advertisements وقالت أن جميع الاخبار التي تنشرها مطابخ المجلس الانتقالي عبر اعلامهم ومواقعهم الاخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي لا صحة لها، وهدفها تضعيف معنويات قوات الجيش الوطني التي تصدراعظم بطولاتها في حماية المؤسسات الوطنية والتصدي لمليشيا "الانتقالي" الجنوبي الخارجة عن القانون.

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