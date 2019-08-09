شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد اولى الصور للمواجهات بالدبابات والقوات الحكومية تسقط معسكر العشرين .. تفاصيل جديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ازدادت ضراوة الاشتباكات بين القوات الحكومية ومليشيا الانتقالي المدعومة من الامارات بعد دخول الأسلحة الثقيلة خط المواجهة. وقالت مصادر محلية ان ألوية الحماية الرئاسية ردت على مصدر النيران التى تنطلق من جبل حديد الخاضع لسيطرة الانتقالي . وافادت المصادر ان قوات حكومية طوقت بالدبابات معسكر العشرين التابع لعناصر الانتقالي واصبح على وشك السقوط . Advertisements وفي وقت لاحق تحدثت انباء عن تمكن القوات الحكومية على معسكر العشرين التابع للانتقالي. ونقلت مصادر محلية ان قذائف مصدرها جبل حديد سقطت باحيا سكنية ولم تورد المصادر عن سقوط ضحايا حتي اللحظة.

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