شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الان...أمر مرعب ومخيف حدث في قرية الرئيس الراحل علي عبد الله صالح وجعل مشرفين حوثيين يهربون من منازلهم مع عائلاتهم بملابس النوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية، في صعاء، إن مشرفين حوثيين، غادروا مناطقهم هرباً صباح اليوم الأربعاء، إلى جهة مجهولة.

وأكدت المصادر، نقلاً عن شهود عيان، فرار قيادات ومشرفي الحوثي من منازلهم في عددا من قرى سنحان. وأضافت المصادر أن مشرفي الحوثي غادروا منازلهم بصحبة أولادهم وان بعضهم مازال بملابس النوم .

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جاء ذلك بالتزامن مع تحليق مكثف لطيران التحالف العربي، على مديرية سنحان، شرق صنعاء.