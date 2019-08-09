شكرا لقرائتكم خبر عن عاااجل.. نائب رئيس الجمهوريه علي محسن الأحمر يصل إلى عدن قبل قليل برفقة السفير السعودي " تفاصيل+صورة " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاااجل نائب رئيس الجمهوريه يصل إلى عدن قبل قليل برفقة السفير السعودي " تفاصيل " انباء عن وصول نائب رئيس الجمهوريه الفريق الركن علي محسن الأحمر إلي عدن برفقه السفير السعودي وليس هناك جهات رسميه تؤكد ذالك شاهد اولى الصور للمواجهات بالدبابات والقوات الحكومية تسقط معسكر العشرين .. تفاصيل جديدة ظهور جريئ بملابس فاضحة .. ‘‘حليمة بولند’’ تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بـ‘‘فيديو صادم’’ بفستانها القصير والشفاف في جلسة تصوير خادشة وردنا الان...أمر مرعب ومخيف حدث في قرية الرئيس الراحل علي عبد الله صالح وجعل مشرفين حوثيين يهربون من منازلهم مع عائلاتهم بملابس النوم Advertisements عاااجل.. نائب رئيس الجمهوريه علي محسن الأحمر يصل إلى عدن قبل قليل برفقة السفير السعودي " تفاصيل+صورة " أظهرت ‘‘المناطق الحساسة’’ .. سما المصري ترتكب ‘‘المحظور’’ في شوارع هولندا وتنشر (فيديو فاضح) ودعوات للقبض عليها بتهمة نشر الرذيلة عاجل : تعرف بالاسم والصورة على القائد العسكري الذي سحق مليشيا الانتقالي بجولة كالتس وطريق الجسر البحري عيدروس الزبيدي يفاجئ الجميع ويصدر أول قرار له منذ وصوله إلى عدن "اسماء وتفاصيل" شاهد..( فيديو) القوة العسكرية الضاربة التي كلفت بحسم مواجهات " عدن" واخماد تمرد ميلشيا الإمارات ! اقتحام مطار عدن الدولي قبل قليل.. وظهور مفاجئ لهذا القائد العسكري بعد طرد المتمردين(صورة) عاجل : التفاصيل الكاملة للاشتباكات العنيفية الان في عدن حتى اللحظة ضاخي خلفان يعترف بالهزيمة وينسحب من الحديث على الإنفصال بكلمة أخيرة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاااجل.. نائب رئيس الجمهوريه علي محسن الأحمر يصل إلى عدن قبل قليل برفقة السفير السعودي " تفاصيل+صورة " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.