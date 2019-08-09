جمعيات وناشطون في امريكا يطالبون برفع الحصار عن مطار صنعاء الدولي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – نيويورك

نظم أبناء الجالية اليمنية وعدد من منظمات المجتمع المدني العربي،الخميس، وقفة احتجاجية أمام مبنى الأمم المتحدة في ولاية نيويورك الأمريكية وذلك للمطالبة برفع الحصار عن مطار صنعاء الدولي لما يمثله المطار من أهمية كونه يخدم كل اليمنيين.

وطالبت الوقفة برفع الحصار عن المطارات والموانئ اليمنية بشكل عام.

وهذه الوقفة تأتي بعد مرور عدة أشهر من انطلاق الحملة الحقوقية الإلكترونية المطالبة برفع الحصار عن مطار صنعاء وعن اليمن بشكل عام و بالتزامن مع الذكرى السنوية على اغلاق مطار صنعاء من قبل تحالف العدوان.