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عدن - ياسمين عبدالعظيم - شاهد..( فيديو) القوة العسكرية الضاربة التي كلفت بحسم مواجهات " عدن" واخماد تمرد ميلشيا الإمارات ! 2019/08/09 الساعة 05:21 ص تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر القدرات والإمكانيات التسليحية لقوات الحماية الرئاسية التي تخوض معارك ضارية ضد قوات ميلشيا الحزام الأمني بعدن لاخماد تمرد الاخيرة المدعوم من الامارات . Advertisements لمشاهدة الفيديو كاملا وتحميلة والاشتراك في القناة اضغط هــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــا

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