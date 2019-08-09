شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجـــل : قائد عسكري جديد يظهر للمتمردين من حيث لا يتوقعون ويسيطر على اثنين من اهم المواقع وسط مدينة عدن .. ويقطع الشريان الرئيسي لعناصر بن بريك ..«الاسم والصورة» والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - عاجـــل قائد عسكري جديد يظهر للمتمردين من حيث لا يتوقعون ويسيطر على اثنين من اهم المواقع وسط مدينة عدن .. ويقطع الشريان الرئيسي لعناصر بن بريك ..«الاسم والصورة» 2019/08/09 الساعة 02:27 ص تمكنت القوات الحكومية من السيطرة الكاملة على جولة كالتس والجسر البحري بعد معارك ضارية مع عناصر الانتقالي في عدن. Advertisements وقالت مصادر عسكرية ان اركان شرطة النجدة لبيب العبد قاد عملية بطولية انتهت باستعادة جولة كالتس بمنصورة عدن من سيطرة عناصر الانتقالي كما تمكن القائد لبيب العبد من السيطرة على طريق الجسر البحري وقطع امدادات عناصر الانتقالي . وبحسب المصدر بأن القوات التابعة للشرعية بقيادة لبيب العبد اسرت 11 شخص من مليشيات الانتقالي في جولة كالتس

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