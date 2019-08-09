شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل ..قيادي كبير في الحزب الاشتراكي يكشف الهدف الحقيقي والغير معلن لانقلاب "عدن" .. ويعلن عن وساطات طارئة للتهدئة ! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - اتهم القيادي البارز في الحزب الاشتراكي اليمني اعرق الاحزاب السياسية اليمنية ما يسمي ب" المجلس الانتقالي الجنوبي " المدعوم من الإمارات بالسعي الى تحقيق هدف استراتيجي لاعلاقة له بقضية استقلال الجنوب التي تتصدر شعاراته وتصريحات قياداته ومبرراته لافتعال العنف في عدن.

واعتبر الصراري في تصريحات لقناة " الحدث " أن المجلس الانتقالي يهدف الى اسقاط الدولة التي يحاول التحالف العربي استعادة مؤسساتها كاملة معتبرا أن ما يحدث في عدن مفتعل من قبل ميلشيا " الانتقالي " .

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وكشف الصراري عن وساطات طارئة لوقف المواجهات في عدن.