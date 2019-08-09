واشنطن تدعو إلى وقف المواجهات في عدن

دعت وزارة الخارجية الأمريكية، إلى وقف الإشتباكات والمواجهات والعنف الذي تشهده العاصمة المؤقتة عدن، في إشارة إلى المواجهات العسكرية المستمرة بين قوات المجلس الإنتقالي الجنوبي، وألوية الحماية الرئاسية .

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان لها، أن التحريض على الفرقة والعنف في اليمن سيؤدي إلى مزيد من المعاناة لليمنيين .. مؤكدة أن الحوار يمثل الطريق الأوحد للاستقرار والوحدة والازدهار .

وتتواصل المواجهات العنيفة في العاصمة عدن، وأتسعت رقعتها من محيط قصر المعاشيق إلى أحياء مدينة كريتر وصولاً إلى مديرية خور مكسر، والمنصورة والبريقة .