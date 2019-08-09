شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..( فيديو) القوة العسكرية الضاربة التي كلفت بحسم مواجهات " عدن" واخماد تمرد ميلشيا الإمارات ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر القدرات والإمكانيات التسليحية لقوات الحماية الرئاسية التي تخوض معارك ضارية ضد قوات ميلشيا الحزام الأمني بعدن لاخماد تمرد الاخيرة المدعوم من الامارات .

عاجل : تعرف بالاسم والصورة على القائد العسكري الذي سحق مليشيا الانتقالي بجولة كالتس وطريق الجسر البحري عيدروس الزبيدي يفاجئ الجميع ويصدر أول قرار له منذ وصوله إلى عدن "اسماء وتفاصيل" شاهد..( فيديو) القوة العسكرية الضاربة التي كلفت بحسم مواجهات " عدن" واخماد تمرد ميلشيا الإمارات ! اقتحام مطار عدن الدولي قبل قليل.. وظهور مفاجئ لهذا القائد العسكري بعد طرد المتمردين(صورة) Advertisements عاجل : التفاصيل الكاملة للاشتباكات العنيفية الان في عدن حتى اللحظة ضاخي خلفان يعترف بالهزيمة وينسحب من الحديث على الإنفصال بكلمة أخيرة فضيحة مدوية للقائد الحقيقي للمليشيات في عدن .. (فيديو) مسرب يكشف ما يحدث في معسكرات الانتقالي الجنوبي .. شاهد عاجل : مقتل القيادي البارز في الحماية الرئاسية قبل قليل .. والرئيس هادي يتلقى خبرًا كالصاعقة من مدينة عدن امير سعودي يطلق اول تصريح حول مايحدث في عدن

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد..( فيديو) القوة العسكرية الضاربة التي كلفت بحسم مواجهات " عدن" واخماد تمرد ميلشيا الإمارات ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.