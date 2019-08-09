شكرا لقرائتكم خبر عن اقتحام مطار عدن الدولي قبل قليل.. وظهور مفاجئ لهذا القائد العسكري بعد طرد المتمردين(صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال القيادي المؤتمر ياسر اليماني بأن مطار عدن الدولي سقط بيد قوات الحماية الرئاسية قبل قليل وقيادات اماراتية فرت بعد الاقتحام.

وذكر اليماني عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر رصدها أبابيل نت :مطار عدن يسقط في أيادي ابطال الحرس الرئاسي في هذه الأثناء وقيادات اماراتيه تهرب من المطار أبلغوني احد ابنائنا المشاركين في المعركه والذي اقتحموا المطار الان. Advertisements وتدور معارك عنيفة بين القوات الحكومية ومليشيا المجلس الانتقالي في عدد من مديرات العاصمة المؤقتة عدن وأسفرت المواجهات عن سقوط مدنيين وعسكريين من الطرفين. وتداولت مواقع إخبارية صورة لقائد الحماية الرئاسية في مطار عدن.

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