شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : تعرف بالاسم والصورة على القائد العسكري الذي سحق مليشيا الانتقالي بجولة كالتس وطريق الجسر البحري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكنت القوات الحكومية من السيطرة الكاملة على جولة كالتس والجسر البحري بعد معارك ضارية مع عناصر الانتقالي في عدن. وقالت مصادر عسكرية ان اركان شرطة النجدة لبيب العبد قاد عملية بطولية انتهت باستعادة جولة كالتس بمنصورة عدن من سيطرة عناصر الانتقالي كما تمكن القائد لبيب العبد من السيطرة على طريق الجسر البحري وقطع امدادات عناصر الانتقالي . Advertisements وبحسب المصدر بأن القوات التابعة للشرعية بقيادة لبيب العبد اسرت 11 شخص من مليشيات الانتقالي في جولة كالتس

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