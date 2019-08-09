"يمن شباب نت" يرصد خارطة المعارك في مدينة عدن خلال الساعات الماضية

توسعت خارطة المعارك والاشتباكات بين قوات الحماية الرئاسية الحكومية من جهة وميلشيات الانتقالي الإماراتي من جهة أخرى، لتشمل مناطق وأحياء جديدة في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، في ظل تواتر المعلومات عن تقدم وسيطرة للقوات الحكومية وحالة من الهدوء في الساعة الأخيرة.



وقال شهود عيان لـ"يمن شباب نت" ان حالة من الهدوء تسود عدد من مناطق الاشتباكات منذ 12:40 فجر اليوم الجمعة، بعد معارك توسعت خارطتها في معظم أحياء مدينة عدن، وسماع دوي انفجارات واشتباكات في كل الاتجاهات".



وقالت مصادر "ان المعارك اندلعت في حي المنصورة بعد تأمين قوات الحماية الرئاسية لعدد من الأحياء بمدينة خور مكسر بعد السيطرة الكاملة على معسكر جبل حديد، وتقدمت القوات باتجاه مدينتي المعلا والتواهي واستطاعت تأمين أجزاء واسعة منها ايضاً".



وذكرت المصادر "ان القوات الرئاسية تخوض معارك مع ميلشيات الانتقالي الإماراتي في كل من "دار سعد" و "العريش" و"الشيخ عثمان" وصولا إلى جولة كالتكس التي تشهد مواجهات مستمرة، فيما سيطرت القوات الحكومية على "جولة العاقل".



ولا توجد معلومات رسمية دقيقة عن حالة السيطرة في المدينة، حيث لم يصدر أي تعليق رسمي من القوات الحكومية، أو تلك التابعة للانتقالي الإماراتي في عدن، في الوقت الذي تتواتر الأخبار بشكل متتالي في مواقع التواصل الاجتماعي فقط عبر شهود عيان ومصادر محلية في المدينة.



لكن مصادر حكومية أكدت "أن قوات الحماية الرئاسية بمساندة السعودية أمنت بشكل كامل قصر المعاشيق (مقر الحكومة) من جميع الاتجاهات من خلال السيطرة على مناطق واسعة قريبة منه او تهدده بشكل مباشر كما تم تامين معظم مناطق المؤسسات الحكومية السيادية".



وذكرت المصادر "أن القوات الحكومية استطاعت تحييد معظم القوات التابعة للانتقالي الإماراتي في معسكر 20 الذي يقوده "امام النوبي" بالإضافة إلى القوات التي تسيطر على المطار، وتدور مواجهات بالقرب منه وباتجاه جولة الرحاب وساحل أبين".



وتحاول قوات الانتقالي الإماراتي تفجير معركة في "مصافي عدن" النفطية في "حي البريقة"، حيث تدور معارك عنيفة بالقرب منها، وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي اشتباكات حول مصافي عدن عنيفة وقد تم احراق مدرعة اماراتية صناعة فرنسية كما تشاهدونها تحترق بمن فيها من المرتزقة

لكن ما ننبه عليه ان معارك المصافي عواقبها خطيرة لايهمنا من سينتصر بقدر ما هي خطيرة على الاقتصاد وحياة السكان #الامارات_تحرق_عدن #عدن #اليمن pic.twitter.com/D2hmhOs5wB — الصحفي / أنيس منصور (@ANES_m1) August 8, 2019 ، واصوات الرصاص المكثف في المواجهات الدائرة هناك.



يشار ان المعارك تجددت صباح الخميس وبدأت من "حي كريتر" القريب من قصر المعاشيق، قبل أن تتوسع دائرتاها خلال الساعات الماضية لتصل إلى معظم مناطق وأحياء مدينة عدن.