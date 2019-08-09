بسبب الوضع الأمني.. إلغاء جميع الرحلات الجوية من والى مطار عدن

أعلنت الخطوط الجوية اليمنية، اليوم الخميس، إلغاء جيمع رحلاتها إلى مطار عدن؛ بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في المدنية.

وقالت الخطوط اليمنية، في بيان لها، إن "وحرصا من الخطوط الجوية اليمنية لمسافريها الاكارم؛ ونظرا للوضع الطارئ والخارج عن إرادة الجميع، وانطلاقا من مسؤوليتنا في العمل في إيجاد حلول للمسافرين، فأن الشركه ستقوم بتشغيل رحلة مومباي والتي كانت مبرمجة من مطار عدن الدولي حيث سيتم تحويلها في موعدها من مطار سيئون الدولي".

وأشارت إلى أنه و"نظرا لتعثر وصول المسافرين من عدن الى سيئون، فإن الرحلة سوف تطير بحمولة فاضية، ومن يرغب في السفر الى مومباي وهو متواجد في سيئون؛ فليتوجه للمطار، مع العلم بأن الرحلة سوف تقلع في موعدها الساعه السابعه والنصف صباحا".

ونوهت "بأن الرحلة سوف تقلع بدون مسافرين؛ وذلك لأن الشركة محصورة في وقت محدد، ولابد من أخذ حمولتها من مومباي دون تأخير؛ تقديرا لظروف المرضى الحاجزين على الرحلة من مطار مومباي الى عدن، وسيتم عودتها إلى مطار سيئون يوم غدا وفي نفس الموعد المحدد للمسافرين".

وأعربت عن أسفها لهذه الاجراءات الخارجة عن إرادتها. مؤكدة أنها ستوافي جمهورها بكل جديد في حينه.

