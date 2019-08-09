شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل : الجنرال علي محسن الأحمر يصدر توجيهات لكل القوات المتواجدة بمأرب لرفع الجاهزية القصوى والتحرك نحو عدن..(تفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قالت مصادر عسكرية بأن قوات نائب الرئيس اليمني الجنرال علي محسن الأحمر المرابطة في محافظة مأرب أعلنت النفير العام . وأوضحت المصادر بأن جميع القوات العسكرية بمأرب أعلنت رفع جاهزيتها القتالية والنفير العام للتوجه إلى الجنوب لقتال محاولة الانقلاب الذي يقودها هاني بن بريك شاهد أيضاً: Advertisements

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