شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن بعد تفجر الوضع في ”عدن“.. وزارة الدفاع تستنفر وحداتها العسكرية في 3 مناطق عسكرية ومحافظ حضرموت يصدر توجيهات عاجلة وصارمة لقوات ”العسكرية الثانية“ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - وجه وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، الخميس 8 اغسطس/آب، الوحدات العسكرية في مختلف المناطق والمحاور بالمحافظات المحررة بـالتصدي لأي ممارسات خارجة عن النظام والقانون“.

كان ذلك، في اتصال هاتفي اجراه الوزير بقائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح طيمس، وقائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني، وقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن فضل حسن، وقائدي محوري عتق وتعز، للوقوف على تطورات الأحداث في محافظة عدن.

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ووجه ”المقدشي“، بعدم السماح للمشاريع الفوضوية التي تهدف لحرف مسار المعركة الأساسية وتصب في خدمة المليشيا الحوثية والجماعات الإرهابية.

وأكد أن مؤسسة الوطن الدفاعية ملتزمة بمسئولياتها الدستورية والوطنية في حماية مؤسسات الدولة والمصالح العامة والخاصة والمنشئات الحيوية، وحماية الثورة والجمهورية والمكتسبات الوطنية والسلم المجتمعي والحفاظ على النسيج الإجتماعي.

وأشار الى أن القوات المسلحة والشعب اليمني تحت قيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، يخوضون معركة وطنية فاصلة مع المليشيا الحوثية المتمردة المدعومة من إيران ويقدمون في سبيل ذلك تضحيات جسيمة ويبذلون الدماء الغالية.

كما شدد على أهمية الحفاظ على تلك المكتسبات وما تحقق من انتصارات، وعدم السماح للمشاريع الفوضوية التي تهدف لحرف مسار المعركة الأساسية وتصب في خدمة المليشيا الحوثية والجماعات الإرهابية.

وأشاد بالبطولات والتضحيات التي يبذلها ويسطرها قيادة وأبطال الجيش الوطني في مختلف المناطق والمحاور العسكرية في سبيل استكمال تحرير ما تبقى من الوطن من المليشيا الحوثية المتمردة المدعومة من إيران ومواجهة مشاريع الخراب والفوضى ومحاربة جماعات الإرهاب والتطرف.

وثمّن الفريق المقدشي مواقف وجهود الأشقاء في دول التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة في مساعدة الشعب اليمني على استعادة مؤسسات الدولة والمؤسسات الدستورية واستعادة الأمن والاستقرار، ودعم جهود اعادة بناء القوات المسلحة اليمنية، وما يبذلونه من تضحيات في سبيل معركة المصير الواحد والمصلحة المشتركة.

بدوره، تفقد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم الخميس، عددا من النقاط العسكرية والأمنية بمديريتي الشحر والمكلا، واطلع على جاهزية ضباط وصف وجنود النقاط على امتداد المديريتين.

ووجه المحافظ بـ”رفع اليقظة واللياقة والجاهزية ومستوى التفتيش في النقاط العسكرية والأمنية ورفع الجاهزية القتالية للمقاتلين“، مستمعاً الى بعض الصعوبات وموجهاً بتوفيرها .

إلى ذلك زار المحافظ قيادة المنطقة العسكرية الثانية والإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت.

ووجه خلالها برفع اليقظة والسيطرة وجاهزية الوحدات العسكرية والأمنية، والتقيد بالخطة الأمنية لعيد الأضحى المبارك لضمان أن ينعم المواطنون وعوائلهم بأجواء مستقرة خلال أيام العيد السعيد، مهنئاً قيادات وضباط وصف وجنود المؤسستين العسكرية والأمنية بمناسبة عيد الأضحى المبارك .

وتجددت المواجهات، عصر اليوم الخميس، بين قوات الحماية الرئاسية التابعة للرئيس عبدربه منصور هادي وبين تشكيلات مسلحة موالية للإمارات في مدينة عدن (جنوب اليمن) بعد هدوء استمر عدة ساعات.