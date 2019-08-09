شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن بعد السيطرة على ”كريتر“ و”جبل حديد“ و”خور مكسر“.. القوات الحكومية تقترب من تحرير مطار عدن الدولي وتزحف باتجاه ”التواهي“ (آخر المستجدات) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أكد مصدر عسكري، مساء الخميس 8 اغسطس/آب، اقتراب الوية الحماية الرئاسية من تحرير مطار عدن بعد ان حررت عدد من المناطق من سيطرة مليشيا ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“ في مدينة عدن (جنوبي اليمن).

وقال المصدر لـ”مأرب برس“، ان ”ألوية الحماية الرئاسية والوية أخرى تابعة للحكومة تقترب من تحرير مطار عدن الدولي، بعد السيطرة على كريتر ومعسكر جبل حديد وجزيرة العمال وخور مكسر“.

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وأشار المصدر الى ان القوات الحكومية تتجه في الاثناء (11: مساء الخميس) للزحف باتجاه ”التواهي“، ‏لافتا الى ان شتباكات عنيفة ايضا تدور الان في منطقة ”العريش“ مدخل عدن الشرقي.

وأوضح ان ‏”قوات اللواء 39 مدرع اطلقت سراح أكثر من 30 أسير، كانوا في سجن سري لمليشيا الانتقالي تحت الأرض بجزيرة العمال بعد السيطرة عليها“.

الى ذلك، ‏اعلنت الخطوط الجوية اليمنية تحويل جميع رحلاتها المتجهة إلى عدن إلى مطار سيئون الدولي بحضرموت، جراء الاشتباكات المتواصلة بين مليشيا التمرد والقوات الحكومية.